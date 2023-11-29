Москвичей предупредили об очередном снегопаде и крепком морозце в первые выходные декабря

Москву ожидает продолжение "циклонической серии", предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, южный циклон, ранее засыпавший столицу снегом, будет не один.

"Очередной циклон родом из Средиземноморья будет перемещаться в течение предстоящих суток с юга нашей страны на север примерно вдоль западной границы России. И естественно, сегодня вечером и особенно в четверг он будет оказывать влияние на погоду Москвы и Московской области", — сказал он в беседе с RT.

Специалист добавил, что во второй половине текущего дня в юго-западных районах столичного региона начнётся небольшой снег, который доберётся до центра Москвы к вечеру. Уже ночью снег будет сильным, по области ожидаются метели, а на юге и востоке региона — мокрый снег. На следующий день снегопад продолжится, но уже не с такой силой.

По словам Леуса, к вечеру температура в столице повысится до 3-5 градусов ниже нуля, после чего продолжит расти в течение ночи, к утру достигнув нуля. Однако уже к обеду она вновь перевалит в минус и вызовет гололёд.

Что касается первого дня зимы, то 1 декабря в городе сохранится облачная погода и местами пройдёт небольшой снег. Ночью ожидается до 4-6 градусов ниже нуля, а днём — 3-5 градусов ниже нуля.

"В первые выходные декабря небольшой снег в столице возможен местами, а вот морозы будут крепкими. Ночью -8...-10 °С, а днём не теплее — -5...-7 °С. Температуры примерно на 4–5 °С ниже климатической нормы", — добавил он.