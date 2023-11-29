Актёр Матвеев напугал поклонников жутким образом для продолжения сериала "Мосгаз"

Актёр Максим Матвеев разместил в соцсетях фотографию со съёмок сериала "Мосгаз", в котором он предстанет в роли старого маньяка. Артист показал, как будет выглядеть его персонаж в гриме.

Максим Матвеев в гриме для сериала "Мосгаз". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxim_matveev_

Это не первый раз, когда Матвеев играет маньяка, представлявшегося сотрудником Мосгаза. Дебютный сезон популярного российского сериала вышел в 2011 году. Он понравился зрителям, в результате чего его решили продлить. В девятом сезоне проекта актёр вновь примерит на себя роль убийцы — его состарившуюся версию.

"С возвращением, Владик! [имя серийного убийцы из "Мосгаза". — Прим. Лайфа] Я рад, что ты оказался жив", — прокомментировал фотографию актёр.