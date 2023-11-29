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29 ноября, 13:40

Актёр Матвеев напугал поклонников жутким образом для продолжения сериала "Мосгаз"

Актёр Максим Матвеев показал необычный грим для съёмок в сериале "Мосгаз"

Актёр Максим Матвеев разместил в соцсетях фотографию со съёмок сериала "Мосгаз", в котором он предстанет в роли старого маньяка. Артист показал, как будет выглядеть его персонаж в гриме.

Максим Матвеев в гриме для сериала "Мосгаз". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxim_matveev_

Максим Матвеев в гриме для сериала "Мосгаз". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxim_matveev_

Это не первый раз, когда Матвеев играет маньяка, представлявшегося сотрудником Мосгаза. Дебютный сезон популярного российского сериала вышел в 2011 году. Он понравился зрителям, в результате чего его решили продлить. В девятом сезоне проекта актёр вновь примерит на себя роль убийцы — его состарившуюся версию.

"С возвращением, Владик! [имя серийного убийцы из "Мосгаза". — Прим. Лайфа] Я рад, что ты оказался жив", — прокомментировал фотографию актёр.

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Ранее Лайф писал, что актёр Александр Лыков прокомментировал совместную постельную сцену с Ларисой Гузеевой в фильме "Тёща". Он назвал эпизод великолепным и высоко оценил актёрский талант коллеги.

Обложка ©

ТАСС / Пименов Роман

Ян Поланин
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