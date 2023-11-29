Песня российской группы "Аигел" заняла второе место в топ-чарте Shazam

Песня "Пыяла" российской группы "Аигел" попала в топ-10 чарта Shazam (приложение по распознаванию музыки). Трек занял второе место в мировом рейтинге. Об этом группа сообщила в своих соцсетях.

Топ-чарт Shazam. Скриншот © VK / "Аигел"

Примечательно, что сама песня была записана три года назад и вошла в одноимённый альбом "Пыяла". В комментариях пользователи связывают резкую популярность песни с выходом российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором её использовали в качестве саундтрека.