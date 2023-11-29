Песня российской группы "Аигел" заняла второе место в топ-чарте Shazam
Песня "Пыяла" группы "Аигел" вошла в топ мирового чарта Shazam
Песня "Пыяла" российской группы "Аигел" попала в топ-10 чарта Shazam (приложение по распознаванию музыки). Трек занял второе место в мировом рейтинге. Об этом группа сообщила в своих соцсетях.
Топ-чарт Shazam. Скриншот © VK / "Аигел"
Примечательно, что сама песня была записана три года назад и вошла в одноимённый альбом "Пыяла". В комментариях пользователи связывают резкую популярность песни с выходом российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором её использовали в качестве саундтрека.
Ранее Лайф писал, что песня российской исполнительницы Кати Лель "Мой мармеладный" стала одной из самых популярных композиций на сегодняшний день по версии мирового чарта "50 вирусных трендов" (Viral 50) в стриминговом сервисе Spotify.
VK / "Аигел"