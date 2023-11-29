Депутаты Госдумы возмутились "слишком длинным" заседанием и ушли из зала в 16:45
Депутаты Госдумы взбунтовались из-за слишком длинного заседания и ушли из зала. Как стало известно Лайфу, парламентариев задержали на 45 минут.
Депутаты Госдумы взбунтовались из-за слишком длинного заседания и ушли из зала. Видео © LIFE
Обычно собрания Госдумы длятся с 12:00 до 16:00, однако народным избранникам в этот раз пришлось остаться до 16:45. Депутаты уговаривали вице-спикера Александра Жукова прекратить заседание, хотя он предлагал рассмотреть ещё несколько вопросов. Многие просто стали уходить. После объявления следующей темы зал загудел, многие повставали с мест и начали собираться. Заседание остановили. Сегодня в повестке было 82 вопроса, удалось рассмотреть 19.
А ранее депутаты лишили мандата самого молодого депутата Госдумы — Василия Власова. За проголосовали 300 коллег из "Единой России" и ЛДПР. А в КПРФ, "Справедливой России" и партии "Новые люди" инициативу не поддержали. Экс-парламентарий отметил, что ситуация грустная, зато теперь у него есть возможность сосредоточиться на работе в созданной им общественной организации. Депутатское удостоверение Власов намерен оставить на память.
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