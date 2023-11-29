Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 ноября 2023, 17:36
5756

Депутаты Госдумы возмутились "слишком длинным" заседанием и ушли из зала в 16:45

Депутаты Госдумы взбунтовались из-за слишком длинного заседания и ушли из зала. Как стало известно Лайфу, парламентариев задержали на 45 минут.

Депутаты Госдумы взбунтовались из-за слишком длинного заседания и ушли из зала. Видео © LIFE

Обычно собрания Госдумы длятся с 12:00 до 16:00, однако народным избранникам в этот раз пришлось остаться до 16:45. Депутаты уговаривали вице-спикера Александра Жукова прекратить заседание, хотя он предлагал рассмотреть ещё несколько вопросов. Многие просто стали уходить. После объявления следующей темы зал загудел, многие повставали с мест и начали собираться. Заседание остановили. Сегодня в повестке было 82 вопроса, удалось рассмотреть 19.

Самый богатый депутат Госдумы 2022 года решил сложить полномочия
Самый богатый депутат Госдумы 2022 года решил сложить полномочия

А ранее депутаты лишили мандата самого молодого депутата Госдумы — Василия Власова. За проголосовали 300 коллег из "Единой России" и ЛДПР. А в КПРФ, "Справедливой России" и партии "Новые люди" инициативу не поддержали. Экс-парламентарий отметил, что ситуация грустная, зато теперь у него есть возможность сосредоточиться на работе в созданной им общественной организации. Депутатское удостоверение Власов намерен оставить на память.

BannerImage

LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar