Депутаты Госдумы возмутились "слишком длинным" заседанием и ушли из зала в 16:45

Депутаты Госдумы взбунтовались из-за слишком длинного заседания и ушли из зала. Как стало известно Лайфу, парламентариев задержали на 45 минут.

Депутаты Госдумы взбунтовались из-за слишком длинного заседания и ушли из зала. Видео © LIFE

Обычно собрания Госдумы длятся с 12:00 до 16:00, однако народным избранникам в этот раз пришлось остаться до 16:45. Депутаты уговаривали вице-спикера Александра Жукова прекратить заседание, хотя он предлагал рассмотреть ещё несколько вопросов. Многие просто стали уходить. После объявления следующей темы зал загудел, многие повставали с мест и начали собираться. Заседание остановили. Сегодня в повестке было 82 вопроса, удалось рассмотреть 19.