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Россию не избрали в исполнительный совет ОЗХО на 2024 год

29 ноября, 14:21
<p>Россию не избрали в исполнительный совет ОЗХО на 2024 год. Обложка © Shutterstock</p>

Россию не избрали в исполнительный совет ОЗХО на 2024 год. Обложка © Shutterstock

Россия в 2024 году не получит место в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Такое решение вынесли сегодня страны –члены объединения на голосовании в Гааге. Всего в исполнительный совет на будущий год включили 21 государство. От восточноевропейской группы в него вошли только Польша, Литва и Украина.

Исполнительный совет ОЗХО состоит из 41 государства-члена, которые поочередно избираются сроком на два года. В соответствии со статьей Х Конвенции ОЗХО, на Исполнительный совет возлагается особая роль в отношении просьб о помощи и защите от применения или угрозы применения химического оружия.

Исполнительный совет также обладает полномочиями для урегулирования споров между государствами-участниками относительно толкования или применения Конвенции.

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Ранее стало известно, что не менее 15 человек погибли в результате экспериментов украинских войск с отравлением химическим оружием продуктов питания. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Всего, уточнил он, за время специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления пищи.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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