Каждый девятый мужчина в России признался, что без ума от себя в зеркале
Опрос Dietelle: 11% мужчин в России считают себя красивыми
Лишь 11% мужчин в России оценивают свою внешность на отлично. К такому выводу пришли социологи по результатам опроса, которые публикует "Газета.Ru".
Так, сотрудники лаборатории инновационных нутрицевтиков Dietelle провели исследования и выяснили, что привлекательными себя считают чуть больше десятой части россиян. При этом 34% уверены, что выглядят хорошо, а 37% оценивают себя "удовлетворительно". В то же время женщины оказались чуть более уверены в себе. Красивыми себя считают 20% россиянок, а вот хорошо выглядят 37% опрошенных. В то же время почти 40% оказались собой недовольны.
Говоря об изъянах, почти половину россиян не устраивает собственная фигура. Ещё 36% опрошенных хотели бы улучшить состояние кожи, а 33% — качество волос. Вместе с тем 20% не против подкорректировать лицо или его отдельные части, а 10% женщин мечтают сделать пластическую операцию, но у них нет такой возможности.
А ранее Лайф рассказывал о том, чем россиян порадовал уходящий год. Больше трети опрошенных признались, что провожают 2023-й с хорошим настроением и считают его удачным. Так, чуть больше четверти — 26% — совершили путешествие, 15% нашли своё хобби, 7% опрошенных купили автомобиль, а 6% — основали свой собственный бизнес.
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