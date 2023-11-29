Каждый девятый мужчина в России признался, что без ума от себя в зеркале

Лишь 11% мужчин в России оценивают свою внешность на отлично. К такому выводу пришли социологи по результатам опроса, которые публикует "Газета.Ru".

Так, сотрудники лаборатории инновационных нутрицевтиков Dietelle провели исследования и выяснили, что привлекательными себя считают чуть больше десятой части россиян. При этом 34% уверены, что выглядят хорошо, а 37% оценивают себя "удовлетворительно". В то же время женщины оказались чуть более уверены в себе. Красивыми себя считают 20% россиянок, а вот хорошо выглядят 37% опрошенных. В то же время почти 40% оказались собой недовольны.

Говоря об изъянах, почти половину россиян не устраивает собственная фигура. Ещё 36% опрошенных хотели бы улучшить состояние кожи, а 33% — качество волос. Вместе с тем 20% не против подкорректировать лицо или его отдельные части, а 10% женщин мечтают сделать пластическую операцию, но у них нет такой возможности.