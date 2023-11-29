Москвич установил дома камеры от грабителей и узнал, что его 13-летняя падчерица — проститутка

В Москве отчим с помощью камер домашнего видеонаблюдения узнал, какими непотребствами занимается его 13-летняя падчерица. Оказалось, что после школы она подрабатывает проституткой. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 47-летний житель Выхино-Жулебино так опасался взлома грабителей, что решил поставить в квартире систему домашней безопасности, но никому об этом не сказал. Время от времени он тайно заходил в приложение и глядел, что наснимали камеры в двухкомнатной квартире, пока на днях не увидел, как развлекается семиклассница после школы.

Девочка обзванивала неизвестных мужчин и предлагала за деньги свои нюдсы и интим-видео, а также ряд услуг. После одного из таких разговоров она собрала вещи и уехала, по всей видимости, на "работу". В итоге отчим сохранил запись, рассказал обо всём жене и помчался домой. Там уже двое обеспокоенных родителей попытались проверить телефон школьницы, но та устроила истерику и пригрозила покончить с собой, если они будут и дальше лезть в её личную жизнь.

Отчаявшись, москвич решил обратиться в полицию и вызвал правоохранителей. Прибывшие сотрудники провели с девочкой разговор и начали проверку.