Потолок обрушился в ТЦ "Авеню" в Москве

Потолок обрушился на цокольном этаже в ТЦ "Авеню" на проспекте Вернадского в Москве. Сейчас на месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, пострадавших нет: одного человека на месте осмотрели врачи, помощь ему не понадобилась.

А несколько дней назад в Москве 42-летний мужчина угрожал ножом прохожим и бегал за детьми напротив ТРЦ Mari. Причём во время обысков в его Mitsubishi Lancer нашли пистолет. Что сподвигло буйного москвича на такое поведение, выясняют правоохранители.