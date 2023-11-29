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Потолок обрушился в ТЦ "Авеню" в Москве

29 ноября, 14:59
<p>Потолок обрушился в ТЦ "Авеню" в Москве. Фото © Телеграм-канал<a href="https://t.me/moscowmap/58731?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Новости Москвы"</a></p>

Потолок обрушился в ТЦ "Авеню" в Москве. Фото © Телеграм-канал "Новости Москвы"

Потолок обрушился на цокольном этаже в ТЦ "Авеню" на проспекте Вернадского в Москве. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Потолок обрушился в ТЦ "Авеню" в Москве. Видео © Телеграм-канал "Новости Москвы"

По предварительным данным, пострадавших нет: одного человека на месте осмотрели врачи, помощь ему не понадобилась.

Две машины сгорели на парковке ТЦ "Авиапарк" в Москве

Две машины сгорели на парковке ТЦ "Авиапарк" в Москве

А несколько дней назад в Москве 42-летний мужчина угрожал ножом прохожим и бегал за детьми напротив ТРЦ Mari. Причём во время обысков в его Mitsubishi Lancer нашли пистолет. Что сподвигло буйного москвича на такое поведение, выясняют правоохранители.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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