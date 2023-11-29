В Гидрометцентре спрогнозировали, насколько снежным будет Новый год в Петербурге
Синоптик Колесов: Выпавший вчера в Петербурге снег может долежать до Нового года
Вчера в Петербург пришёл мощный снегопад. О том, стоит ли жителям Северной столицы надеяться на пушистый снежный покров в городе к Новому году, рассказал начальник Гидрометцентра Александр Колесов.
"Мне кажется, что долежит, но прогноз всегда очень коварный. Может измениться в атмосфере ситуация, синоптические процессы поменяться и выйти в атлантические циклоны. Но пока по прогнозам зима должна продолжаться", — приводит слова синоптика телеканал "Санкт-Петербург".
Сейчас циклон, вместе с которым внушительные осадки попали в Санкт-Петербург, отступает в сторону Центральной Балтики. А тот атмосферный фронт, что принёс основную часть осадков на Карельский перешеек, теперь движется в сторону Финляндии.
В течение ближайших дней стоит ожидать снижения температуры воздуха до интервала от -5 до -7 градусов. А 30-го числа должен появиться второй циклон с юга, уже не такой интенсивный.
"Много снега не будет, но сантиметров 5–10 надо рассчитывать. Циклон будет на пару дней", — подытожил Колесов.
А вот прогнозы синоптиков относительно снега в столице обещают уверенность в снежных новогодних праздниках. Об этом ранее сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос", заявив, что в Москве к Новому году может выпасть 20 сантиметров снежного покрова.
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