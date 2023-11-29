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"У нас дефицит": "Укрэнерго" обратилось с экстренным призывом к украинцам

"Укрэнерго" сообщило о дефиците в энергосистеме и объявило режим экономии

29 ноября, 16:31
<p>"Укрэнерго" сообщило о дефиците в энергосистеме страны. Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/light-tower-view-at-the-sunset_885262.htm#query=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&position=2&from_view=search&track=sph&uuid=fc65fc99-6664-45fe-af40-210417bb304e" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Whatwolf / freepik</a></p>

"Укрэнерго" сообщило о дефиците в энергосистеме страны. Фото © Whatwolf / freepik

"Укрэнерго" информирует о дефиците электроэнергии в энергосистеме страны и призывает местных жителей перейти в режим жёсткой экономии. Такое сообщение появилось в среду, 29 ноября, в телеграм-канале компании.

Причиной дефицита назван стремительный рост потребления из-за тяжёлых погодных условий. Электростанции не могут выработать достаточное количество энергии, чтобы удовлетворить все нужды потребителей, — солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах, а на тепловых электростанциях некоторые блоки ещё находятся в ремонте.

"В энергосистеме сейчас сложилась тяжёлая ситуация. Потребителям нужно больше электроэнергии, чем могут произвести все электростанции. Экономно потребляйте электроэнергию в течение всего дня", — говорится в призыве "Укрэнерго".

Украинских граждан успокоили тем, что от них не требуется "выключить всё в доме и сидеть в темноте". Достаточно выключать свет там, где он в этот момент не нужен, и внимательно отнестись к пользованию мощными электроприборами: оставить в розетке только самое необходимое.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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