"У нас дефицит": "Укрэнерго" обратилось с экстренным призывом к украинцам "Укрэнерго" сообщило о дефиците в энергосистеме и объявило режим экономии 29 ноября, 16:31 "Укрэнерго" сообщило о дефиците в энергосистеме страны. Фото © Whatwolf / freepik

"Укрэнерго" информирует о дефиците электроэнергии в энергосистеме страны и призывает местных жителей перейти в режим жёсткой экономии. Такое сообщение появилось в среду, 29 ноября, в телеграм-канале компании.

Причиной дефицита назван стремительный рост потребления из-за тяжёлых погодных условий. Электростанции не могут выработать достаточное количество энергии, чтобы удовлетворить все нужды потребителей, — солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах, а на тепловых электростанциях некоторые блоки ещё находятся в ремонте.

"В энергосистеме сейчас сложилась тяжёлая ситуация. Потребителям нужно больше электроэнергии, чем могут произвести все электростанции. Экономно потребляйте электроэнергию в течение всего дня", — говорится в призыве "Укрэнерго".

Украинских граждан успокоили тем, что от них не требуется "выключить всё в доме и сидеть в темноте". Достаточно выключать свет там, где он в этот момент не нужен, и внимательно отнестись к пользованию мощными электроприборами: оставить в розетке только самое необходимое.

Ранее Украине предрекли блэкаут и цифровую изоляцию. Негативным прогнозом поделилось Минцифры страны. Наиболее критическая ситуация сложилась именно в столице, Киеве, где сети насыщены старыми технологиями, а к пассивной оптической сети подключено только 9% абонентов.

Авторы Марина Калегина