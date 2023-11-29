Небензя: Запад видит в палестинцах второсортных людей

Совет Безопасности ООН не может потребовать от Израиля немедленной остановки кровопролития в Газе, так как государства Запада не заинтересованы в защите интересов мирных палестинцев. Их попросту считают людьми второго сорта, заявил постпред РФ в организации Василий Небензя.

Российский дипломат напомнил, что уже почти два месяца международное сообщество просит как можно скорее прекратить разрушительную операцию ЦАХАЛ, жертвами которой стали тысячи гражданских. Остановка огня является единственной гарантией действенного гумреагирования, добавил постпред.

"За эти недели стал очевидным один крайне неприглядный факт: для Запада палестинцы — это люди второго сорта, в защите интересов которых он попросту не заинтересован. Это главная причина проблем, с которыми совет сталкивается при выработке решений", — раскрыл причину бездействия СБ ООН Небензя.