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20 ноября, 21:53

Израиль отказался сотрудничать с МУС по ситуации в секторе Газа

МИД Израиля: Тель-Авив не будет сотрудничать с МУС по ситуации в Палестине

Израильские власти не будут взаимодействовать с Международным уголовным судом (МУС) при расследовании ситуации в секторе Газа. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел еврейского государства Лиор Бен-Дор.

"Мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом, поскольку защищаем права наших граждан и боремся с терроризмом", — заявил дипломат.

Собеседник информагентства подчеркнул, что в Израиле с недоверием относятся к действиям этой инстанции, так как её "повестка заранее известна". Помимо этого, Бен-Дор напомнил, что такая ситуация уже была в 2009 году, когда Тель-Авив не признал доклад СПЧ ООН о военных преступлениях еврейских военнослужащих во время операции в секторе Газа.

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Напомним, что 11 ноября лидеры стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) провели саммит, по итогам которого решили обратиться в МУС с просьбой провести расследования "военных преступлений" Израиля в секторе Газа. А вчера, 20 ноября, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что руководство Исламской Республики намерено подать к Тель-Авиву иск в Международный уголовный суд из-за ситуации в анклаве.

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Алексей Соловьёв
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