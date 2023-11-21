Израиль отказался сотрудничать с МУС по ситуации в секторе Газа

Израильские власти не будут взаимодействовать с Международным уголовным судом (МУС) при расследовании ситуации в секторе Газа. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел еврейского государства Лиор Бен-Дор.

Собеседник информагентства подчеркнул, что в Израиле с недоверием относятся к действиям этой инстанции, так как её "повестка заранее известна". Помимо этого, Бен-Дор напомнил, что такая ситуация уже была в 2009 году, когда Тель-Авив не признал доклад СПЧ ООН о военных преступлениях еврейских военнослужащих во время операции в секторе Газа.