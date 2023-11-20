Иран подаст в МУС иск против Израиля
Представитель МИД Ирана Чафи: Тегеран подаст в МУС иск против Израиля из-за Газы
Руководство Ирана намерено подать к Израилю иск в Международный уголовный суд (МУС) из-за ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канани Чафи.
"Исламская Республика Иран сформировала специальную комиссию для подготовки иска, который будет подан в Международный уголовный суд в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, состоявшегося в Эр-Рияде", — приводится заявление Канани Чафи в телеграм-канале дипведомства.
Напомним, что 11 ноября лидеры стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) провели саммит, по итогам которого решили обратиться в МУС с просьбой провести расследования "военных преступлений" Израиля в секторе Газа.
Вооружённое противостояние Израиля и палестинской группировки ХАМАС продолжается уже полтора месяца — с 7 октября. В тот день территорию еврейской страны обстреляли из сектора Газа. После этого в государство проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки Газы, жертвами которых стали уже более 13 тысяч человек, в том числе тысячи детей.
ТАСС / АР / Adel Hana