Иран подаст в МУС иск против Израиля

Руководство Ирана намерено подать к Израилю иск в Международный уголовный суд (МУС) из-за ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канани Чафи.

"Исламская Республика Иран сформировала специальную комиссию для подготовки иска, который будет подан в Международный уголовный суд в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, состоявшегося в Эр-Рияде", — приводится заявление Канани Чафи в телеграм-канале дипведомства.