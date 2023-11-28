Путин назвал главное условие для установления мира на Ближнем Востоке
Путин: Суверенная Палестина является главным условием для разрешения конфликта
Создание суверенной Палестины в границах 1967 года является главным условием для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании палестинскому лидеру Махмуду Аббасу по случаю Международного дня солидарности с народом Палестины.
"Считаю особенно важным подтвердить последовательную позицию России в пользу реализации законных прав вашего народа на создание собственного суверенного государства в границах 1967 года", — говорится в послании главы государства, которое зачитал замглавы МИД Михаил Богданов, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки на мероприятии по случаю памятной даты.
Как подчеркнул Путин, нынешний кровопролитный конфликт приносит неисчислимые страдания мирным жителям Палестины.
Международный день солидарности с палестинским народом отмечается ежегодно 29 ноября.
Как писал Лайф, на прошлой неделе Путин выступил на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Президент подчеркнул, что гибель тысяч людей в секторе Газа, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. Также он поддержал резолюцию Совбеза ООН с призывом к организации гуманитарных пауз в зоне конфликта на Ближнем Востоке.
LIFE / Андрей Тишин