Путин назвал главное условие для установления мира на Ближнем Востоке

Создание суверенной Палестины в границах 1967 года является главным условием для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании палестинскому лидеру Махмуду Аббасу по случаю Международного дня солидарности с народом Палестины.

"Считаю особенно важным подтвердить последовательную позицию России в пользу реализации законных прав вашего народа на создание собственного суверенного государства в границах 1967 года", — говорится в послании главы государства, которое зачитал замглавы МИД Михаил Богданов, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки на мероприятии по случаю памятной даты.