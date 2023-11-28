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28 ноября, 12:30

Путин назвал главное условие для установления мира на Ближнем Востоке

Путин: Суверенная Палестина является главным условием для разрешения конфликта

Создание суверенной Палестины в границах 1967 года является главным условием для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании палестинскому лидеру Махмуду Аббасу по случаю Международного дня солидарности с народом Палестины.

"Считаю особенно важным подтвердить последовательную позицию России в пользу реализации законных прав вашего народа на создание собственного суверенного государства в границах 1967 года", — говорится в послании главы государства, которое зачитал замглавы МИД Михаил Богданов, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки на мероприятии по случаю памятной даты.

Как подчеркнул Путин, нынешний кровопролитный конфликт приносит неисчислимые страдания мирным жителям Палестины.

Международный день солидарности с палестинским народом отмечается ежегодно 29 ноября.

Путин удивлён, что лидеры G20 не потрясены тем, что Газа стала детским кладбищем

Путин удивлён, что лидеры G20 не потрясены тем, что Газа стала детским кладбищем

Как писал Лайф, на прошлой неделе Путин выступил на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Президент подчеркнул, что гибель тысяч людей в секторе Газа, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. Также он поддержал резолюцию Совбеза ООН с призывом к организации гуманитарных пауз в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

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LIFE / Андрей Тишин

Наталья Исакова
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