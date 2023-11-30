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29 ноября, 21:43

В Алтайском крае девушки-подростки устроили "дедовщину" для соседки по общежитию

Прокуратура Алтая начала проверку после издевательств над девушкой в общежитии

В Алтайском крае начата проверка по факту издевательств над девушкой в общежитии Алейска. Об этом сообщила краевая прокуратура. Согласно опубликованной видеозаписи, девушки-подростки морально издевались над соседкой по комнате, а потом одна из них ударила несчастную по голове.

Девушки устроили "дедовщину" для соседки по общежитию. Видео © t.me / Черное и белое Барнаул

Надзорное ведомство должно установить все обстоятельства случившегося. После этого событиям будет дана правовая оценка.

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Кадр видео t.me / Черное и белое Барнаул

Лариса Сафронова
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