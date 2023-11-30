В Алтайском крае девушки-подростки устроили "дедовщину" для соседки по общежитию
Прокуратура Алтая начала проверку после издевательств над девушкой в общежитии
В Алтайском крае начата проверка по факту издевательств над девушкой в общежитии Алейска. Об этом сообщила краевая прокуратура. Согласно опубликованной видеозаписи, девушки-подростки морально издевались над соседкой по комнате, а потом одна из них ударила несчастную по голове.
Девушки устроили "дедовщину" для соседки по общежитию. Видео © t.me / Черное и белое Барнаул
Надзорное ведомство должно установить все обстоятельства случившегося. После этого событиям будет дана правовая оценка.
Ранее Лайф писал, как младшеклассники устроили жестокие секс-игры со сверстницей на стадионе школы в ХМАО. Всё произошло прямо на школьной территории после уроков.
Кадр видео t.me / Черное и белое Барнаул