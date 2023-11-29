Воск в помощь: Назван топовый способ спасти питомцев от ожогов зимними реагентами

Антигололёдные реагенты, которыми посыпаются дороги и тротуары в зимний период, представляют для домашних собак серьёзную угрозу. Эффективные способы уберечь четвероногих друзей от ожогов и отравления перечислил ветврач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам специалиста, лучше всего избегать проблем с химикатами получается у тех, кто минимизирует прогулки с питомцами по обработанным дорожкам. Впрочем, и вылазки на улицу можно сделать безопасными. Если собака небольшая, её можно взять на руки и пронести над участком с реагентами. Ещё помогают специальные тапочки. Их необходимо покупать в зоомагазине вместе с животным, чтобы правильно подобрать размер, посоветовал ветеринар.

"С тапочками, конечно, хлопотно — их каждый раз снимать и надевать. Второй вариант — это восковое покрытие на лапки. У него минус в том, что покрытие довольно липкое. Питомец будет ходить по квартире и собирать грязь, пыль и шерсть. При любом способе защиты, когда вы пришли с улицы, лапы нужно помыть или хотя бы протереть влажной тряпкой", — рассказал Шеляков aif.ru.