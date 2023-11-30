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29 ноября, 23:56

Ещё две команды получили путёвки в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

"Арсенал" всухую разгромил "Ланс" и вместе с ПСВ вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны ещё два участника плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Право побороться за кубок заслужили лондонский "Арсенал" и нидерландский ПСВ, занявшие лидерские позиции в группе B.

Надёжно закрепиться на первой строчке в отборочном списке английскому клубу позволила уверенная победа над французским "Лансом". Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу "канониров". Суммарно в активе "Арсенала стало 12 очков. ПСВ одержал победу над "Севильей" (3:2), хотя уступал по ходу встречи со счётом 0:2, и набрал восемь очков.

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К настоящему времени в плей-офф вышло 12 команд. Первыми участниками следующего этапа состязания стали "Манчестер Сити" и "Лейпциг". Позже к ним присоединились "Реал", "Атлетико", "Бавария", "Интер", "Реал Сосьедад", "Барселона", "Боруссия", "Лацио", "Арсенал" и ПСВ.

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X / Arsenal

Илья Пушкарев
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