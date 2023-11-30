Не лечим, а калечим: Раскрыта потаённая опасность ортопедических стелек
Подиатр Чижевская: Ортопедические стельки не всегда дают положительный эффект
Вопреки расхожему мнению, ортопедические стельки не всегда положительно сказываются на здоровье стоп. Если ортезы изготовлены или подобраны неправильно, они начинают оказывать обратный эффект, предупредила врач-подиатр Ольга Чижевская.
По словам эксперта, многие обращаются за стельками не к медикам, а к частным "специалистам", которые не имеют доказательной базы выбранной методики коррекции. Они формируют изделие по изгибу стопы с патологией, чем сводят на нет какую-либо пользу от ортезов. Нередко в целях экономии стельки делают из жёстких полимеров со вставками из металлов. В этом случае велик шанс навредить, так как мышцы ног выводятся из работы и ослабевают, считает подиатр.
"В очень редких случаях пациенту действительно нужны жёсткие ортопедические конструкции. Но они единичны. Речь об острых травмах, переломах, ярко выраженных стойких деформациях стопы", — рассказала Чижевская порталу "Страсти".
Наибольшую опасность несут некоторые детские ортопеды старой школы, предупредила эксперт. Они портят ноги подростков с самой молодости, вынуждая носить жёсткую обувь или ортезы. В итоге суставы стоп теряют подвижность, а мышечно-связочный аппарат ослабевает.
Избегать следует не только неправильных стелек, но и тесной обуви, предупреждал Лайф ранее. В противном случае не избежать образования шишек на ногах.
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