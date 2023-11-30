Не лечим, а калечим: Раскрыта потаённая опасность ортопедических стелек

По словам эксперта, многие обращаются за стельками не к медикам, а к частным "специалистам", которые не имеют доказательной базы выбранной методики коррекции. Они формируют изделие по изгибу стопы с патологией, чем сводят на нет какую-либо пользу от ортезов. Нередко в целях экономии стельки делают из жёстких полимеров со вставками из металлов. В этом случае велик шанс навредить, так как мышцы ног выводятся из работы и ослабевают, считает подиатр.