Схожи с людьми: Перечислены эмоции, с помощью которых животные понимают мир

У домашних животных есть базовый набор эмоций: радость, гнев, страх, интерес, горе. Так, пропажа мячика из рук хозяина действительно вызывает у питомца неподдельное удивление. Однако испытывать чувства или сложные внеситуативные эмоции — любовь, зависть, ревность, ненависть — они не способны. Об этом Лайфу в преддверии Всемирного дня домашних животных, отмечаемого 30 ноября, рассказал зоопсихолог, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.

"В первую очередь следует различать эмоции и чувства. Так же как и люди, животные проявляют эмоции при взаимодействии с окружающей действительностью. Это необходимо для регуляции поведения при взаимодействии с тем, что происходит вокруг. Эмоции чаще всего выражаются физиологически. Например, когда радуется человек, его пульс учащается, зрачки немного расширяются, а собака — виляет хвостом", — объяснил специалист.

По словам Хватова, на эмоциональный интеллект животного существенно влияет окружение. Особи, находящиеся в одиночестве, не развиваются в должной мере и даже могут преждевременно умереть. А вот регулярное общение способствует формированию базовых черт характера, развивает способность распознавать свои и чужие эмоции. При этом лучше других считывают поведение человека собаки. Они адаптируются к хозяину и могут им манипулировать. Способны на это и кошки: они специально мяукают, чтобы обратить на себя внимание. Зоопсихолог объяснил, что такие умения формируются в процессе общения с людьми.

Что касается чувств — это более сложная структура, которая зависит от культурных особенностей. Здесь необходимо умение объединять и сравнивать происходящие ситуации, давать им оценку. У животных нет сознания, поэтому чувствами они не обладают, заключил автор курса "Зоопсихология" на платформе "Академика".