Всемирный день домашних животных, Григорий-зимоуказатель: Какие праздники и приметы 30 ноября Сегодня, 30 ноября 2023 года, в России отмечается праздник, посвящённый братьям нашим меньшим, которые нередко становятся настоящими членами семьи. Также на эту дату приходятся события, посвящённые очень серьёзным вопросам — уничтожению оружия и защите информации. 29 ноября, 21:01 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Фото © Freepik

Всемирный день домашних животных

30 ноября в России и других странах отмечается праздник, посвящённый друзьям человека, — Всемирный день домашних животных. Несколько фактов о нём: Это международный неофициальный праздник.

Придуман в 1931 году рядом экологических организаций.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 30 ноября.

Цель — напомнить людям об ответственности за тех, кого приручили.

Идея проведения Всемирного дня домашних животных была озвучена 92 года назад на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы во Флоренции (Италия). Тогда зоозащитники заявили о готовности проводить каждый год разнообразные мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за братьев наших меньших. Традиция эта прижилась, осталась в силе и в наши дни. В разных странах в этот день проходят различные флешмобы, акции, выставки, посвящённые домашним животным. В России День домашних животных отмечается с 2000 года.

Домашних животных принято разделять на две большие группы. Одни используются человеком в сельском хозяйстве для обеспечения пропитания, другие живут с ним в роли компаньонов. В числе первых, к примеру, овцы, свиньи, кони, а второе — это кошки, собаки, морские свинки и так далее. Заводя у себя дома одно из таких живых существ, важно осознавать, что мы тем самым берём на себя ответственность за него. Зачастую оно становится полноценным членом семьи, которого нужно не только любить, но и уделять ему время, правильно воспитывать, при необходимости лечить.

По данным ВЦИОМ, Россия — одно из государств, где особенно любят домашних питомцев и с удовольствием их заводят. Такие животные есть в 68% семей. Предпочтение россияне отдают кошкам (57%). Чаще всего заводят домашних животных из любви к ним (20%). При этом почти каждый пятый из тех, у кого есть домашние животные, объяснил появление в своей семье питомца тем, что так захотели дети или внуки (16%), столько же — завели с целью охраны (16%) или успокоения, радости (16%).

День памяти всех жертв применения химического оружия

30 ноября отмечается День памяти всех жертв применения химического оружия. Фото © Shutterstock

30 ноября отмечается День памяти всех жертв химического оружия, который не назвать праздником. В России и других странах проходят посвящённые ему мероприятия. Рассказываем об этом событии: Памятный день учреждён в декабре 2015 года на 20-й сессии Конференции государств – участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Отмечается ежегодно 30 ноября — в первый день начала работы таких сессий.

Цель — почтить память жертв химоружия и подтвердить приверженность делу его ликвидации.

Впервые химическое оружие было применено в ходе Первой мировой войны (1914–1918 годы). После того как это сделала Германия, её опыт переняли другие страны – участницы сражений. Затем химоружие задействовала Италия против Эфиопии, Япония против КНР, США против Кореи и Вьетнама. Лишь в конце века, в 1993 году, 130 государств утвердили Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Она вступила в силу в 1997 году.

Этот документ бессрочный. Он призван решить две задачи: первая — полная ликвидация химоружия, вторая — запрещение его производства и применения. За этим следит Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Сейчас к конвенции присоединились 193 государства, в них проживает 98% населения Земли. По данным ОЗХО, уже уничтожено около 99% мировых объявленных запасов химоружия, а это десятки тысяч тонн. Работа в этом направлении продолжается.

Международный день защиты информации

30 ноября отмечается Международный день защиты информации. Фото © Shutterstock

30 ноября в России и других странах также отмечается праздник под названием Международный день защиты информации. Рассказываем о нём: Был введён в 1988 году по инициативе Ассоциации вычислительной техники.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 30 ноября.

В этот день проводятся профильные конференции, мероприятия по кибербезопасности.

Цель Международного дня защиты информации — напомнить пользователям компьютеров по всему миру, что хранящиеся на них данные требуют мер безопасности. Так, необходимо устанавливать антивирусные программы, ставить сложные пароли, не поддаваться на различные уловки мошенников.

1988-й не случайно стал годом учреждения такого праздника. Именно тогда случилась первая массовая эпидемия сетевого "червя", который получил название по имени своего создателя — Моррис. Встал вопрос о том, как защищать компьютеры по всему миру, зародилась большая сфера кибербезопасности.

С тех пор в Международный день защиты информации по инициативе Ассоциации вычислительной техники по всему миру, в том числе в России, проводятся различные конференции, акции, семинары специалистов.

Международный день юбки

30 ноября отмечается Международный день юбки. Фото © Freepik / lookstudio

30 ноября в России и за рубежом отмечается необычный праздник — Международный день юбки. Вот что о нём известно: Праздник этот неофициальный.

Предположительно, зародился в Британии, откуда разошёлся по миру.

Отмечается ежегодно 30 ноября, по календарю не смещается.

Этот необычный праздник хоть и претендует на звание международного, похоже, отмечается только в России. В Интернете озвучивается версия, что придумала его некая британка, решившая поддержать других представительниц прекрасного пола, столкнувшихся с дискриминацией из-за выбора такого наряда. На деле же в англоязычной среде упоминается только День юбки, который приходится на 10 марта, что логичнее — с наступлением весны погода больше способствует выбору такой одежды, чем в преддверии зимы.

Мало кто знает, что слово "юбка" пришло в русский язык через французский из арабского. Предполагается, что этот предмет одежды развился из набедренной повязки. По мере того как люди осваивали всё более холодные земли, менялась длина и форма юбок. Причём до сих пор во многих культурах они остаются одеждой не только женщин, но и мужчин, например, в Шотландии, но это скорее исключение. В большинстве стран отметить Международный день юбки могут в полной мере только представительницы прекрасной половины человечества, выбрав в эту дату для выхода одну из своих любимых.

Приметы 30 ноября

Григорий-зимоуказатель

30 ноября Русская православная церковь чтит память святителя Григория, которого называют Чудотворцем. Родился он в городе Неокесарии на севере Малой Азии. После учёбы в Александрии у пресвитера Оригена вернулся и удалился в пустыню, где посвятил себя посту и молитвам. Вскоре ему предложили стать епископом в Неокесарии. Согласно преданию, ему явились Дева Мария с апостолом Иоанном Богословом и тот научил святого, как достойно следует исповедовать тайну Пресвятой Троицы. Святой Григорий записал всё открытое ему, и на этом было основано учение о Святой Троице, впоследствии развитое отцами Церкви.

На Руси этот день называли Григорий-зимоуказатель. Считалось, что по нему можно судить, какая будет зима: погода до обеда предсказывает её первую половину, а после обеда — вторую. В народе верили, что снег на Григория обладает чудодейственными свойствами — следовало поиграть с ним, чтобы обеспечить себя здоровьем и силами на год вперёд. А ещё, чтобы дела заладились, нужно было выполнить обещание или исполнить долг. После этого плохое надолго оставалось в прошлом.

Погодные приметы 30 ноября

Хорошая погода — к мягкой зиме.

Снег и мороз — к зиме суровой.

Потемневший лёд на реке — к хорошему урожаю.

Именинники 30 ноября

30 ноября может отмечать именины российская певица Виктория Дайнеко. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Сегодня, 30 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Геннадий;

Григорий;

Захар;

Иван;

Михаил;

Ян;

Виктория. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев