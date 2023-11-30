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30 ноября, 00:47

Мама Трея из "Секса в большом городе" скончалась в возрасте 93 лет

People: Умерла звезда "Секса в большом городе" Фрэнсис Стернхаген

<p>Фрэнсис Стернхаген. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/NewYorkTheater/status/1729948649935852021/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">New York Theater</a></p>

Фрэнсис Стернхаген. Обложка © X / New York Theater

Известная по роли мамы Трея в сериале "Секс в большом городе" американская актриса Фрэнсис Стернхаген скончалась в Нью-Рошеле. Звезде киноэкрана было 93 года, сообщили в People, сославшись на заявление семьи артистки.

По данным издания, Стернхаген не стало ещё 27 ноября. Родные актрисы намекнули, что она умерла от старости. У неё осталось шесть детей, девять внуков и два правнука.

"С огромной скорбью мы сообщаем новость о том, что наша дорогая мать, актриса Фрэнсис Стернхаген, мирно умерла от естественных причин в Нью-Рошеле", — гласит заявление.

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Наибольшую популярность в театре артистке принесла роль в спектакле "Шофёр мисс Дэйзи", а её кинодебют состоялся в далёком 1967 году в фильме "Вверх по лестнице, ведущей вниз". Стернхаген многократно номинировалась на премию "Тони" и дважды становилась её обладательницей.

А несколькими днями ранее в Петербурге скончалась заслуженная артистка России Наталья Дмитриева. Причиной смерти названа продолжительная болезнь.

Илья Пушкарев
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