Мама Трея из "Секса в большом городе" скончалась в возрасте 93 лет
People: Умерла звезда "Секса в большом городе" Фрэнсис Стернхаген
Фрэнсис Стернхаген. Обложка © X / New York Theater
Известная по роли мамы Трея в сериале "Секс в большом городе" американская актриса Фрэнсис Стернхаген скончалась в Нью-Рошеле. Звезде киноэкрана было 93 года, сообщили в People, сославшись на заявление семьи артистки.
По данным издания, Стернхаген не стало ещё 27 ноября. Родные актрисы намекнули, что она умерла от старости. У неё осталось шесть детей, девять внуков и два правнука.
"С огромной скорбью мы сообщаем новость о том, что наша дорогая мать, актриса Фрэнсис Стернхаген, мирно умерла от естественных причин в Нью-Рошеле", — гласит заявление.
Наибольшую популярность в театре артистке принесла роль в спектакле "Шофёр мисс Дэйзи", а её кинодебют состоялся в далёком 1967 году в фильме "Вверх по лестнице, ведущей вниз". Стернхаген многократно номинировалась на премию "Тони" и дважды становилась её обладательницей.
А несколькими днями ранее в Петербурге скончалась заслуженная артистка России Наталья Дмитриева. Причиной смерти названа продолжительная болезнь.