Ждал на трапе полчаса: Президента ФРГ забыли встретить в аэропорту Катара

Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера забыли встретить в аэропорту Дохи, когда тот прибыл с официальным визитом в Катар.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ждёт, пока его встретят в аэропорту Дохи. Видео © Deutsche Welle* / X (Twitter)

Видео досадного инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как политику пришлось стоять на трапе и ждать, пока кто-нибудь соизволит вспомнить про дипломатический протокол и встретит его. Причём к самолёту была расстелена красная дорожка, а почётный караул занял свои места, но ни одного катарского чиновника не было.

Оказалось, что лайнер германского лидера приземлился раньше запланированного времени, в результате министр иностранных дел Катара Султан аль-Мурайчай опоздал на встречу на полчаса. Примечательно, что ни катарская, ни германская стороны никак не прокомментировали казусный инцидент.

Ранее Лайф рассказывал, что Болгария пригрозила не пустить в своё воздушное пространство самолёт главы МИД России Сергея Лаврова, если на борту будет присутствовать официальный представитель ведомства Мария Захарова. Сама она назвала выпад Софии "злобной глупостью русофобов".