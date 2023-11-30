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30 ноября, 08:06

Ждал на трапе полчаса: Президента ФРГ забыли встретить в аэропорту Катара

Президента ФРГ Штайнмайера забыли встретить в аэропорту Дохи, он ждал полчаса

Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера забыли встретить в аэропорту Дохи, когда тот прибыл с официальным визитом в Катар.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ждёт, пока его встретят в аэропорту Дохи. Видео © Deutsche Welle* / X (Twitter)

Видео досадного инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как политику пришлось стоять на трапе и ждать, пока кто-нибудь соизволит вспомнить про дипломатический протокол и встретит его. Причём к самолёту была расстелена красная дорожка, а почётный караул занял свои места, но ни одного катарского чиновника не было.

Оказалось, что лайнер германского лидера приземлился раньше запланированного времени, в результате министр иностранных дел Катара Султан аль-Мурайчай опоздал на встречу на полчаса. Примечательно, что ни катарская, ни германская стороны никак не прокомментировали казусный инцидент.

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* Внесено в реестр иностранных СМИ-иноагентов.

Обложка ©

Deutsche Welle* / X (Twitter)

Максим Плетнёв
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