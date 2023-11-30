Гросси призвал мировых лидеров возобновить диалог с Ираном по ядерной программе
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о необходимости воссоздать систему диалога с Ираном
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обратился к мировым лидерам с призывом возобновить диалог с Ираном по его ядерной программе. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.
Так, Гросси попросил не упускать из виду риски, которые появляются на фоне накопления Ираном запасов обогащённого урана. Это говорит о необходимости "воссоздания диалога" с Тегераном из-за его "ядерных амбиций".
"Попытка вернуть [ядерную сделку] в рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не сработает. Вы всё ещё можете называть это СВПД, но это должен быть СВПД 2.0 или что-то в этом роде, потому что вам придётся адаптироваться", — заявил глава МАГАТЭ.
Ранее Лайф писал, что в Иране находится количество обогащённого урана, которого хватит на изготовление трёх атомных бомб. К таким выводам в своём отчёте пришли представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
AP / TASS / Matthias Schrader