Гросси призвал мировых лидеров возобновить диалог с Ираном по ядерной программе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обратился к мировым лидерам с призывом возобновить диалог с Ираном по его ядерной программе. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

Так, Гросси попросил не упускать из виду риски, которые появляются на фоне накопления Ираном запасов обогащённого урана. Это говорит о необходимости "воссоздания диалога" с Тегераном из-за его "ядерных амбиций".

"Попытка вернуть [ядерную сделку] в рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не сработает. Вы всё ещё можете называть это СВПД, но это должен быть СВПД 2.0 или что-то в этом роде, потому что вам придётся адаптироваться", — заявил глава МАГАТЭ.