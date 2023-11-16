Названо число атомных бомб, которые может сделать Иран
МАГАТЭ: В Иране количества обогащённого урана хватит на три атомные бомбы
В Иране находится количество обогащённого урана, из которого можно сделать три атомные бомбы. К таким выводам в своём отчёте пришли представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
"Иран имеет достаточно урана, обогащённого до 60%, степени, близкой к оружейной, для создания трёх атомных бомб", — сообщается в отчёте.
При этом, как заявляет МАГАТЭ, Иран по-прежнему не позволяет агентству установить новое мониторинговое оборудование. Также утверждается, что Тегеран не хочет объяснять, откуда на двух незадекларированных объектах присутствуют частицы урана.
Ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад-Реза Аштиани пригрозил Штатам "тяжёлым ударом", если Америка продолжит накалять конфликт и не установит режим прекращения огня в Газе. А президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль перешёл "красные линии". Политик сообщил, что такое поведение властей еврейского государства может заставить каждого принять ответные меры, однако, что конкретно он имел в виду, не уточнялось.
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