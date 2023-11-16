Названо число атомных бомб, которые может сделать Иран

В Иране находится количество обогащённого урана, из которого можно сделать три атомные бомбы. К таким выводам в своём отчёте пришли представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

"Иран имеет достаточно урана, обогащённого до 60%, степени, близкой к оружейной, для создания трёх атомных бомб", — сообщается в отчёте.

При этом, как заявляет МАГАТЭ, Иран по-прежнему не позволяет агентству установить новое мониторинговое оборудование. Также утверждается, что Тегеран не хочет объяснять, откуда на двух незадекларированных объектах присутствуют частицы урана.