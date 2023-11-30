Врач объяснил, чем полезно поддержание влажности дома и почему важно не перестараться

Сухой воздух способен раздражать слизистые оболочки носа и горла, а также ухудшать симптомы респираторных заболеваний, таких как астма. По словам экспертов, именно поэтому важно поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха.

"Оптимальный уровень влажности уменьшает распространение вирусов и бактерий в воздухе. При недостатке влаги частицы пыли и грязи не оседают на поверхностях, а попадают в организм человека через органы дыхания", — рассказал Лайфу терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

Сухой же воздух может привести к шелушению кожи человека, а также к появлению трещин у деревянной мебели и музыкальных инструментов. Оптимальная влажность улучшает качество сна и создаёт комфортный микроклимат, что важно во время отопительного сезона.

Специалист объяснил, что для поддержания влажности воздуха следует проветривать помещение, регулярно делать влажную уборку, а также использовать увлажнитель воздуха. Однако крайне важно следить, чтобы уровень влажности не превышал оптимальных значений, так как это может привести к появлению плесневых грибков.