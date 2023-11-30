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30 ноября, 08:40

Врач объяснил, чем полезно поддержание влажности дома и почему важно не перестараться

Терапевт Рябков: Сухой воздух ухудшает симптомы респираторных заболеваний

<p>Обложка © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/aroma-humidifier-therapeutic-home-device_17096147.htm#query=%D1%83%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0&position=4&from_view=search&track=ais&uuid=a7380149-8d9e-4a66-8992-0a7bcc87b5b7" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik / rawpixel.com</a></p>

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Сухой воздух способен раздражать слизистые оболочки носа и горла, а также ухудшать симптомы респираторных заболеваний, таких как астма. По словам экспертов, именно поэтому важно поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха.

"Оптимальный уровень влажности уменьшает распространение вирусов и бактерий в воздухе. При недостатке влаги частицы пыли и грязи не оседают на поверхностях, а попадают в организм человека через органы дыхания", — рассказал Лайфу терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

Сухой же воздух может привести к шелушению кожи человека, а также к появлению трещин у деревянной мебели и музыкальных инструментов. Оптимальная влажность улучшает качество сна и создаёт комфортный микроклимат, что важно во время отопительного сезона.

Специалист объяснил, что для поддержания влажности воздуха следует проветривать помещение, регулярно делать влажную уборку, а также использовать увлажнитель воздуха. Однако крайне важно следить, чтобы уровень влажности не превышал оптимальных значений, так как это может привести к появлению плесневых грибков.

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Ранее терапевт рассказал Лайфу, что холодный воздух способствует уменьшению кровотока в слизистых оболочках верхних дыхательных путей и в конечностях, что может приводить к снижению иммунной защиты.

Ян Поланин
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