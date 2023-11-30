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Закон, позволяющий переименовать Волгоград, принят в окончательном чтении

Областная дума утвердила механизм переименования Волгограда через референдум

30 ноября, 08:46
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Областная дума приняла поправки, которые позволят переименовать город-герой Волгоград. Соответствующие изменения внесены в закон "Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области". В соответствии с ним переименование города будет возможно путём проведения областного референдума. Ранее предлагалось, чтобы на нём высказались только жители самого Волгограда.

Председатель Волгоградской облдумы Александр Блошкин после голосования объявил, что документ принят в первом, втором и окончательном чтениях.

Напомним, что ещё год назад в Волгоградской области ветераны обратились с инициативой вернуть городу-герою историческое имя Сталинград. По предложению губернатора региона Андрея Бочарова был создан общественный совет по предварительному изучению мнения населения о возвращении городу легендарного героического имени. "Мы должны понимать, какая ответственность на нас лежит", — заявил тогда губернатор. В совет глава региона предложил включить представителей ветеранского сообщества, ведущих политических сил, общественных объединений Волгоградской области. Только по итогам предварительного изучения общественного мнения, публичного и прозрачного обнародования результатов будет приниматься решение о вынесении вопроса на референдум.

"Историческая справедливость": В Госдуме отреагировали на референдум о переименовании Волгограда

"Историческая справедливость": В Госдуме отреагировали на референдум о переименовании Волгограда

Напомним, ранее стало известно, что в Волгограде могут провести референдум о переименовании города-героя. Он обретёт название, которое уже носил в период с 1925 по 1961 год. Согласно документу, инициатива будет считаться поддержанной, если наберёт не менее половины голосов участников плебисцита.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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