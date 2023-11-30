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Песков заявил о закрытом формате пятничной встречи Путина и Сечина

30 ноября, 09:05
<p>Президент Владимир Путин на встрече с председателем правления компании "Роснефть" Игорем Сечиным. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65000/photos/65242" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Президент Владимир Путин на встрече с председателем правления компании "Роснефть" Игорем Сечиным. Фото © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин и глава "Роснефти" Игорь Сечин встретятся в пятницу, 1 декабря, в закрытом формате. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент вчера рассказал о том, что такая встреча состоится. Это действительно так. Это будет встреча в закрытом режиме", — уточнил представитель Кремля.

Сечин: Россия поставила в Китай более 75 млн тонн нефти в 2023 году

Сечин: Россия поставила в Китай более 75 млн тонн нефти в 2023 году

Ранее Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина и заявил, что действия министерства затрудняют долгосрочные инвестиции в нефтяной отрасли. Глава "Роснефти" предложил использовать для налоговых целей "виртуальные затраты на фрахт для более не существующих маршрутов поставки российской нефти в Европу, без учёта стоимости транспорта и других логистических издержек, затрат на страхование, конверсионных расходов и процентных платежей по привлечённым кредитам". Пойдёт ли об этом речь на его предстоящей встрече с президентом, не сообщается.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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