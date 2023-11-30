Песков заявил о закрытом формате пятничной встречи Путина и Сечина

"Президент вчера рассказал о том, что такая встреча состоится. Это действительно так. Это будет встреча в закрытом режиме", — уточнил представитель Кремля.

Ранее Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина и заявил, что действия министерства затрудняют долгосрочные инвестиции в нефтяной отрасли. Глава "Роснефти" предложил использовать для налоговых целей "виртуальные затраты на фрахт для более не существующих маршрутов поставки российской нефти в Европу, без учёта стоимости транспорта и других логистических издержек, затрат на страхование, конверсионных расходов и процентных платежей по привлечённым кредитам". Пойдёт ли об этом речь на его предстоящей встрече с президентом, не сообщается.