Сечин заявил, что действия Минфина затрудняют долгосрочные инвестиции в нефтяной отрасли

На деятельность "Роснефти" оказывает большое влияние постоянное изменение системы налогообложения нефтяной отрасли. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Сечин.

"Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе – сентябре текущего года. А уже в октябре Минфином России были инициированы очередные изменения одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли — порядка определения цены на нефть для налоговых целей", — передаёт слова Сечина пресс-служба компании.

Глава "Роснефти" добавил, что Минфином "предусмотрено экономически не обоснованное снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к цене на нефть сорта Brent". Применяя для налогообложения нерелевантный для страны ценовой индикатор (котировку Brent), министерство "игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны".

Гендиректор компании предложил использовать для налоговых целей "виртуальные затраты на фрахт для более не существующих маршрутов поставки российской нефти в Европу, без учёта стоимости транспорта и других логистических издержек, затрат на страхование, конверсионных расходов и процентных платежей по привлечённым кредитам".

Дифференциация цен на газ для различных категорий промышленных потребителей и НДПИ на газ, как считает Сечин, приведут к "разбалансированию рынка и созданию дефицита газа для социально значимых отраслей", а также к "изъятию инвестиционного и оборотного ресурса из отрасли и снизит возможности поддержания уровней добычи в будущем".