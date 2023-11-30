Песков: России не нравится очередная программа сотрудничества НАТО и Украины
НАТО планирует продолжать взаимодействие с Украиной, на что указывает анонсированная генсеком альянса программа сотрудничества. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москве эти шаги совсем не нравятся.
"Совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности", — сказал Песков в разговоре с журналистами.
При этом никаких новаций в данной программе сотрудничества нет, подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, о том, что НАТО и Киев подписали сотрудничество на 2024 год, стало известно накануне. Отмечалось, что программа включает в себя в том числе и подготовку Вооружённых сил Украины.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав