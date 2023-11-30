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30 ноября, 09:27

Песков: России не нравится очередная программа сотрудничества НАТО и Украины

НАТО планирует продолжать взаимодействие с Украиной, на что указывает анонсированная генсеком альянса программа сотрудничества. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москве эти шаги совсем не нравятся.

"Совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности", — сказал Песков в разговоре с журналистами.

При этом никаких новаций в данной программе сотрудничества нет, подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, о том, что НАТО и Киев подписали сотрудничество на 2024 год, стало известно накануне. Отмечалось, что программа включает в себя в том числе и подготовку Вооружённых сил Украины.

Блинкен и Столтенберг просветили Зеленского об условиях принятия Украины в НАТО

Блинкен и Столтенберг просветили Зеленского об условиях принятия Украины в НАТО

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ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Александр Юнашев
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