Песков: России не нравится очередная программа сотрудничества НАТО и Украины

НАТО планирует продолжать взаимодействие с Украиной, на что указывает анонсированная генсеком альянса программа сотрудничества. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москве эти шаги совсем не нравятся.

"Совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности", — сказал Песков в разговоре с журналистами.

При этом никаких новаций в данной программе сотрудничества нет, подчеркнул представитель Кремля.