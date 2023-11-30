"Стоит задуматься": Опоздание властей Катара на встречу с главой ФРГ было неслучайным, заявили в ГД
Депутат Немкин: Власти Катара опоздали на встречу с президентом ФРГ неслучайно
Депутат Государственной думы Антон Немкин прокомментировал инцидент с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, которого забыли встретить в аэропорту Катара. Он назвал такую задержку неслучайной.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ждёт, пока его встретят в аэропорту Дохи. Видео © Deutsche Welle* / X (Twitter)
"В Катаре чтят пунктуальность, особенно, когда речь идёт о встречах на высоком уровне. Возможно, европейцам стоит задуматься о том, не охладели ли к ним катарские власти?", — рассказал Лайфу политик.
По его мнению, "политика перекосов" Европы дала Катару сделать выводы не в пользу недружественных России стран.
Ранее Лайф писал, что президент Германии прибыл с официальным визитом в Катар, однако ему пришлось ждать полчаса, когда его встретят катарские власти. Причём к самолёту была расстелена красная дорожка, а почётный караул уже занял свои места.
* Внесено в реестр иностранных СМИ-иноагентов.