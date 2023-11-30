"Стоит задуматься": Опоздание властей Катара на встречу с главой ФРГ было неслучайным, заявили в ГД

Депутат Государственной думы Антон Немкин прокомментировал инцидент с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, которого забыли встретить в аэропорту Катара. Он назвал такую задержку неслучайной.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ждёт, пока его встретят в аэропорту Дохи. Видео © Deutsche Welle* / X (Twitter)

"В Катаре чтят пунктуальность, особенно, когда речь идёт о встречах на высоком уровне. Возможно, европейцам стоит задуматься о том, не охладели ли к ним катарские власти?", — рассказал Лайфу политик.

По его мнению, "политика перекосов" Европы дала Катару сделать выводы не в пользу недружественных России стран.

Ранее Лайф писал, что президент Германии прибыл с официальным визитом в Катар, однако ему пришлось ждать полчаса, когда его встретят катарские власти. Причём к самолёту была расстелена красная дорожка, а почётный караул уже занял свои места.