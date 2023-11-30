Генконсульство Германии в Калининграде прекращает работу с 30 ноября

Генконсульство Германии в Калининграде прекращает работу с сегодняшнего дня, 30 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

"Отныне консульские и паспортные вопросы в округе Генерального консульства в Калининграде курирует Генеральное консульство в Санкт-Петербурге, а оформлением виз занимается исключительно визовый отдел посольства в Москве", — говорится в сообщении.

Напомним, что Посольство Германии находится в Москве. Также действуют Генконсульство в Санкт-Петербурге и три почётных консула во Владивостоке, Казани и Саратове.