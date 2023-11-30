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30 ноября, 09:41

Генконсульство Германии в Калининграде прекращает работу с 30 ноября

Генконсульство Германии в Калининграде прекращает работу с сегодняшнего дня, 30 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

"Отныне консульские и паспортные вопросы в округе Генерального консульства в Калининграде курирует Генеральное консульство в Санкт-Петербурге, а оформлением виз занимается исключительно визовый отдел посольства в Москве",  говорится в сообщении.

Напомним, что Посольство Германии находится в Москве. Также действуют Генконсульство в Санкт-Петербурге и три почётных консула во Владивостоке, Казани и Саратове.

Мэрия финского города Турку выкупила здание российского генконсульства

Мэрия финского города Турку выкупила здание российского генконсульства

А ранее Лайф рассказывал, что парламент Финляндии собирался рассмотреть вопрос о закрытии российского консульства на Аландских островах. Соответствующая гражданская инициатива набрала более 50 тысяч голосов.

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Александра Вишнякова
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