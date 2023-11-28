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28 ноября, 09:09

Мэрия финского города Турку выкупила здание российского генконсульства

<p>Здание российского генконсульства в городе Турку в Финляндии. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_Consulate1,_Turku.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Upp75</a></p>

Здание российского генконсульства в городе Турку в Финляндии. Обложка © Wikipedia / Upp75

Мэрия финского города Турку выкупила здание прекратившего свою деятельность российского генконсульства. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Yle.

"Турку покупает бывшее Генконсульство России. Городской совет принял решение единогласно вчера, в понедельник. Нынешний владелец Senaatti (государственная компания) и город договорились о цене покупки в 1,6 миллиона евро", — говорится в сообщении.

Ожидается, что здание снесут, а на его месте построят, скорее всего, дошкольное учреждение. Площадь бывшего генконсульства составляет около 2 тысяч квадратных метров, тогда как площадь земельного участка — порядка 3,5 тысячи квадратных метров.

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Напомним, что о намерении отозвать разрешение на работу российского генконсульства в Турку сообщили в июле этого года в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё. На это решение, как говорилось ранее, повлияла инициатива Москвы о закрытии финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Сейчас же власти Финляндии готовят ограничения на границе с Россией.

Ян Поланин
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