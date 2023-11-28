Мэрия финского города Турку выкупила здание российского генконсульства

Мэрия финского города Турку выкупила здание прекратившего свою деятельность российского генконсульства. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Yle.

"Турку покупает бывшее Генконсульство России. Городской совет принял решение единогласно вчера, в понедельник. Нынешний владелец Senaatti (государственная компания) и город договорились о цене покупки в 1,6 миллиона евро", — говорится в сообщении.

Ожидается, что здание снесут, а на его месте построят, скорее всего, дошкольное учреждение. Площадь бывшего генконсульства составляет около 2 тысяч квадратных метров, тогда как площадь земельного участка — порядка 3,5 тысячи квадратных метров.