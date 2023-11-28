Новый пакет санкций ЕС против РФ позволит изъять крупнейшую арену Хельсинки
Новый пакет санкций стран ЕС против РФ позволит изымать у российских бизнесменов недвижимость. Изъятие грозит в том числе крупнейшей крытой арене Хельсинки Helsinki Hal. Об этом сообщает финское агентство STT.
В публикации говорится, что очередной пакет ограничений, запланированный на последний месяц этого года, включит в себя меры, которые позволят изымать имущество у российских предпринимателей. Замороженные активы, к которым относится и арена в Финляндии, могут быть проданы в виде исключения. Примечательно, что после продажи российского имущества деньги останутся замороженными.
Ранее в США раскрыли содержание нового пакета санкций ЕС против России на $5,3 млрд. Ожидается, что новые ограничения коснутся вывоза сварочного оборудования, химической продукции и технологий, которые могут применяться в военных целях. Также в новом запретном списке будут числиться 100 физических и 40 юридических лиц. Кроме того, в новый пакет, вероятно, войдёт запрет на российские алмазы.
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