Новый пакет санкций ЕС против РФ позволит изъять крупнейшую арену Хельсинки

Новый пакет санкций стран ЕС против РФ позволит изымать у российских бизнесменов недвижимость. Изъятие грозит в том числе крупнейшей крытой арене Хельсинки Helsinki Hal. Об этом сообщает финское агентство STT.

В публикации говорится, что очередной пакет ограничений, запланированный на последний месяц этого года, включит в себя меры, которые позволят изымать имущество у российских предпринимателей. Замороженные активы, к которым относится и арена в Финляндии, могут быть проданы в виде исключения. Примечательно, что после продажи российского имущества деньги останутся замороженными.