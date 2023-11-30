Россиянам рассказали, что надеть и как ходить в гололёд, чтобы не закончить день в травмпункте

С приходом зимы в больницах традиционно увеличивается количество посетителей травматологических отделений. И это неудивительно, ведь дороги, тротуары и ступеньки покрываются льдом, в результате чего даже самые аккуратные порой не могут устоять на ногах.

Врач-травматолог Константин Терновой в беседе с NEWS.ru дал несколько советов, которые помогут уберечься от травм на гололёде. По его словам, в первую очередь необходимо сбавить шаг и не отвлекаться на смартфон.

Для того чтобы не падать, стоит передвигаться медленнее, осторожнее и главное — не отвлекаться на телефон. Особенно если идёшь по скользкому и тёмному пространству. Нужно немного расставить руки и согнуть коленки, чтобы лучше держать баланс", — сказал врач.

Также Терновой посоветовал правильно подбирать обувь: в холодное время года наиболее безопасной, очевидно, будет та, у которой не скользит подошва. Любители кроссовок в данном случае особенно находятся в зоне риска.