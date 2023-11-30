Россиянам в красках описали, как изменится их жизнь с появлением питомца

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Кинолог Голубев: Жизнь человека круто меняется с появлением в доме собаки

30 ноября, 09:48
<p>Всемирный день домашних животных отмечается в России сегодня, 30 ноября. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова</p>

Всемирный день домашних животных отмечается в России сегодня, 30 ноября. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Появление собаки сильно изменит вашу жизнь. Об этом россиян предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, вместе с четвероногим любимцем у человека появится больше ответственности, изменятся график и привычки. Нужно быть готовым и к тому, что вам потребуется уделять время животному, жертвуя свободными часами.

"Но к каким бы изменениям вам ни пришлось привыкать, собака в доме — это дополнительный повод для радости", — заверил собеседник РИАМО.

Во Всемирный день домашних животных, который отмечается 30 ноября, кинолог напомнил, что достаточно приложить немного усилий, чтобы жизнь с собакой стала счастливой и беззаботной.

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Ранее Лайф рассказывал, что идея проведения Всемирного дня домашних животных была озвучена 92 года назад на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы во Флоренции (Италия). Тогда зоозащитники заявили о готовности проводить каждый год разнообразные мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за братьев наших меньших. Традиция эта прижилась, осталась в силе и в наши дни. В разных странах в этот день проходят различные флешмобы, акции, выставки, посвящённые домашним животным. В России День домашних животных отмечается с 2000 года.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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