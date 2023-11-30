ВСУ потеряли до 250 военнослужащих на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Ямполовки на Краснолиманском направлении, в результате чего украинская сторона лишилась до 250 бойцов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Помимо живой силы вражеские войска также потеряли две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.