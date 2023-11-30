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Регион

ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 270 военных

Опубликовано 30 ноября 2023, 11:30
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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Донецком направлении до 270 военных, две боевые бронированные машины и три пикапа. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что российские войска отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Марьинки ДНР. Кроме того, в районе Андреевки 93-й механизированной бригаде противника нанесено огневое поражение.

Российские военные улучшили положение на важном участке фронта
Российские военные улучшили положение на важном участке фронта

Напомним, что накануне, 29 ноября, ВС России уничтожили до 250 украинских военнослужащих на этом участке фронта.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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