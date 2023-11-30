ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 270 военных 3066 3066 Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Донецком направлении до 270 военных, две боевые бронированные машины и три пикапа. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что российские войска отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Марьинки ДНР. Кроме того, в районе Андреевки 93-й механизированной бригаде противника нанесено огневое поражение.

Напомним, что накануне, 29 ноября, ВС России уничтожили до 250 украинских военнослужащих на этом участке фронта.

Авторы Александра Вишнякова