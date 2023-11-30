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Опубликовано 30 ноября 2023, 11:55
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Армия России разбомбила командный пункт одной из "самых несчастливых" бригад ВСУ в тылу

МО: ВС РФ уничтожили командный пункт в тылу ВСУ под Красноармейском

Вооружённые силы России уничтожили тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ, которая считается одной из "самых несчастливых". Это соединение начало формироваться в 2014 году и успело побывать в котлах под Иловайском и Дебальцевом. Уже после начала СВО мехбригада попала в окружение в Волновахе.

Помимо того, за минувшие сутки нанесён удар по командно-наблюдательному пункту артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Красноармейск и Новогродовка ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Поражены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: СТ-68УМ и П-18, а также живая сила и техника в 118 районах", — добавили в ведомстве.

Там также сообщили, что цели были поражены при помощи БПЛА, армейской авиации и артиллерии группировок войск ВС РФ.

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Ранее стало известно о том, что ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ у Артёмовска. Сопротивление украинских военных было подавлено огнём из стрелкового оружия, РПГ-30 и РПГ-2, после чего наши бойцы закрепились на захваченном пункте.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Мышляева
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