Росфинмониторинг предотвратил вывод в теневой оборот 320 млрд рублей
Чиханчин: Росфинмониторинг и ЦБ предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд
Совместная работа Росфинмониторинга и Банка России не допустила вывода 320 млрд руб. в теневой сектор, сообщил глава федеральной службы Юрий Чиханчин в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что это также заслуга антиотмывочной платформы "Знай своего клиента".
"Здесь была проведена очень большая работа совместно с Центральным банком, и сегодня можно сказать, что финансовые институты, финансовые организации в стране довольно законопослушны, где-то около 90% законопослушны. С 10% мы продолжаем работать", — сказал Чиханчин.
Он добавил, что благодаря ЦБ, который создал программу "Знай своего клиента", и совместной работе с Росфинмониторингом удалось не допустить теневой оборот порядка 320 миллиардов рублей.
А ранее Лайф писал, что российские банки спасли почти 1,7 триллиона рублей клиентов от мошенников в третьем квартале 2023 года. Вместе с этим удалось отразить почти 11 миллионов атак на клиентские счета. Это на 23% больше, чем средний показатель за предыдущие четыре квартала, уточняет регулятор.
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