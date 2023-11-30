Росфинмониторинг предотвратил вывод в теневой оборот 320 млрд рублей

Совместная работа Росфинмониторинга и Банка России не допустила вывода 320 млрд руб. в теневой сектор, сообщил глава федеральной службы Юрий Чиханчин в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что это также заслуга антиотмывочной платформы "Знай своего клиента".

"Здесь была проведена очень большая работа совместно с Центральным банком, и сегодня можно сказать, что финансовые институты, финансовые организации в стране довольно законопослушны, где-то около 90% законопослушны. С 10% мы продолжаем работать", — сказал Чиханчин.

Он добавил, что благодаря ЦБ, который создал программу "Знай своего клиента", и совместной работе с Росфинмониторингом удалось не допустить теневой оборот порядка 320 миллиардов рублей.