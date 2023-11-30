Белорусские учёные начали разработку вакцины от запоев
Белорусские учёные приступили к разработке вакцины от последствий принятия больших доз алкоголя. Эксперты работают в лаборатории и пока не проводили клинических испытаний, сообщил телеканалу "Беларусь-1" генеральный директор ОАО "Белвитунифарм" Сергей Большаков.
"Мы говорим о технологии, которая позволяет восстановить обмен веществ и белковых составляющих, то есть мы не говорим о том, что мы боремся с традициями принятия алкоголя на дни рождения, на Новый год и т.д., с этим мы не собираемся бороться, с этим уже Горбачёв боролся, итог мы знаем", — заявил Большаков.
Человеку, который желает благополучно перенести приём больших доз алкоголя, нужно будет заблаговременно принять разрабатываемый препарат, в результате чего вакцина защитит организм от ударной дозы спиртного, объяснил специалист.
Ранее нарколог предостерёг россиян от употребления алкоголя при приёме лекарственных препаратов, так как спиртные напитки усиливают их побочные эффекты. Сочетание алкоголя и лекарств приводит к серьёзным негативным последствиям для организма, писал Лайф.