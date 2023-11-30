Белорусские учёные начали разработку вакцины от запоев

"Мы говорим о технологии, которая позволяет восстановить обмен веществ и белковых составляющих, то есть мы не говорим о том, что мы боремся с традициями принятия алкоголя на дни рождения, на Новый год и т.д., с этим мы не собираемся бороться, с этим уже Горбачёв боролся, итог мы знаем", — заявил Большаков.