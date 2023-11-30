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30 ноября, 12:51

Белорусские учёные начали разработку вакцины от запоев

Белорусские учёные приступили к разработке вакцины от последствий принятия больших доз алкоголя. Эксперты работают в лаборатории и пока не проводили клинических испытаний, сообщил телеканалу "Беларусь-1" генеральный директор ОАО "Белвитунифарм" Сергей Большаков.

"Мы говорим о технологии, которая позволяет восстановить обмен веществ и белковых составляющих, то есть мы не говорим о том, что мы боремся с традициями принятия алкоголя на дни рождения, на Новый год и т.д., с этим мы не собираемся бороться, с этим уже Горбачёв боролся, итог мы знаем", — заявил Большаков.

Человеку, который желает благополучно перенести приём больших доз алкоголя, нужно будет заблаговременно принять разрабатываемый препарат, в результате чего вакцина защитит организм от ударной дозы спиртного, объяснил специалист.

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Ранее нарколог предостерёг россиян от употребления алкоголя при приёме лекарственных препаратов, так как спиртные напитки усиливают их побочные эффекты. Сочетание алкоголя и лекарств приводит к серьёзным негативным последствиям для организма, писал Лайф.

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freepik / lyashenko

Ян Поланин
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