Петербуржец отведал мухоморов и отпраздновал день рождения в реанимации
Житель Санкт-Петербурга съел мухоморы накануне дня рождения и попал в реанимацию
Житель Санкт-Петербурга отравился мухоморами накануне своего дня рождения и попал в реанимацию. Об этом сообщает "Фонтанка".
По данным издания, всё произошло в ночь на 30 ноября в Невском районе Северной столицы. Карета скорой помощи прибыла на вызов с тяжёлым отравлением, врачей вызвали жители дома на улице Бабушкина. Оказалось, что 37-летний мужчина перед этим употреблял мухоморы.
По данному факту проводится проверка. Теперь предстоит установить все обстоятельства, а также выяснить, действительно ли к отравлению привёл ядовитый гриб.
Ранее Лайф рассказывал, как мухоморами отравилась гражданка Белоруссии. Иностранка вместе с другом – любителем острых ощущений купили сушёный ядовитый гриб в одном из ларьков в Москве, а дегустацию парочка провела в гостинице Radisson. Однако вместо ожидаемого кайфа девушка попала в реанимацию. При этом её 39-летний безработный спутник на самочувствие не жаловался.
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