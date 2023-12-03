Кому положены льготы и как их получить Сейчас достаточно много россиян могут воспользоваться различными мерами социальной поддержки. Например, получить льготы на проезд, оплату услуг ЖКХ или приобретение тех или иных товаров. Кому положены доплаты, компенсации и субсидии? 2 декабря, 21:41 Льготники могут получить компенсации и субсидии. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Кто относится к льготникам

Список льготных категорий граждан достаточно широкий. Можно выделить несколько основных групп граждан, которые могут получить выплаты от государства.

К ним относятся ветераны ВОВ; инвалиды, молодые семьи и одинокие родители с маленькими детьми; доноры; несовершеннолетние и взрослые инвалиды; безработные; пенсионеры; военные; малоимущие.

Кроме того, рассчитывать на льготы могут люди, которые потеряли кормильца, вдовы военнослужащих, а также беременные и женщины, пребывающие в декретном отпуске по уходу за ребёнком. Также господдержку могут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы. Доплату к пенсии делают за каждого из них. Правда, тут есть ограничения. Доплату можно получить не более чем на трёх человек.

Также господдержку могут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы. Доплату к пенсии делают за каждого из них. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Есть особенность получения льгот инвалидами. Дело в том, что инвалидность бывает временная и постоянная. Первая наступает тогда, когда человек временно не может работать или нуждается в уходе. Постоянная инвалидность означает, что ограничения в здоровье значимые и будут сопровождать человека всю жизнь.

Соответственно, в первом случае право на инвалидность и получение льгот нужно периодически подтверждать, а во втором — нет. Чтобы получить льготы и пособия, необходимо обратиться в соответствующие организации и предоставить им нужные документы.

Какие бывают льготы

Видов льгот очень много. Они могут быть налоговыми, для отдельных видов бизнеса, малых предпринимателей, социальными или предоставляться для приобретения отдельных товаров или услуг. Например, государство может компенсировать частично или полностью оплату услуг в сфере ЖКХ, стоимость проезда, лечения, образования и даже занятий спортом.

Льготы могут предоставлять в виде компенсаций, субсидий, разовых выплат, ежемесячных пособий. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Льготы могут предоставлять в виде компенсаций, субсидий, разовых выплат, ежемесячных пособий. Также это могут быть временные меры поддержки для людей, которые попали в трудную ситуацию. Получить льготы могут как физические, так и юридические лица.

Где узнать о положенных льготах и как их можно получить

Сведения о льготах и мерах социальной поддержки содержатся на "Госуслугах". Также узнать о различных видах государственной помощи можно в Социальном фонде России (СФР).

Сведения о льготах и мерах социальной поддержки содержатся на "Госуслугах". Фото © ТАСС / Андрей Любимов

На "Госуслугах" достаточно запросить информацию о мерах социальной поддержки в личном кабинете. Там нужно дать согласие на предоставление сведений о льготах и выплатах. Госуслуги сообщат о них сразу же после наступления события, дающего право на господдержку. Например, после того как женщина встала на учёт по беременности, после рождения ребёнка или достижения им определённого возраста, а также оформления инвалидности или наступления пенсионного возраста.

Что касается обращения в СФР, то сделать это можно как в электронном виде, так и лично. Также там можно получить выписку об уже назначенных мерах поддержки.

Авторы Нина Важдаева