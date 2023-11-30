"История давно назревала": Эксперты пояснили, как ЛГБТ* связалось с экстремизмом и оказалось вне закона

Запрет экстремистского международного движения ЛГБТ* не стал неожиданностью для российской общественности. Как в беседе с Лайфом заявила адвокат и телеведущая Сталина Гуревич, "история назревала уже давно". Она поддержала принятое решение, а также отметила, что движение ведёт довольно жёсткую политику и является "организацией разрушения".

"Я считаю, что давно назревала такая история, потому что именно ЛГБТ*-движение, я не беру сейчас лиц, которые просто лица нетрадиционной сексуальной ориентации, они как раз никакого отношения к движению в большинстве своём не имеют, — это движение про политику. И оно действительно имеет очень жёсткую экстремистскую теорию, риторику, которая призвана к разрушению самой идеи мирного сосуществования любых граждан любой ориентации, к разрушению семейных ценностей", — подчеркнула Гуревич.

Вместе с тем юрист предположила, что, скорее всего, этой организации на решение Верховного суда будет наплевать: она просто продолжит заниматься тем, чем занимается сейчас.

"С другой стороны, у меня всё-таки вызывает опасения деятельность активистов, которые не менее часто бывают экстремистски настроены, чем вот эта организация. Как бы у нас сейчас не началась "охота на ведьм" в связи с этой организацией, не пошли бы громить тех, кто чем-то отличается, не начали бить на улице мужчин с длинными волосами, раздевать женщин в брюках и пытаться громить гей-клубы", — отметила телеведущая.

Это тоже не есть хорошо. Всё-таки любой активизм — это зло. Здесь очень важно соблюсти баланс. Адвокат Сталина Гуревич

При этом публицист и политолог Армен Гаспарян в беседе с Лайфом отметил, что при освещении этого события произошла привычная подмена понятий, ведь речь идёт не о запрете ЛГБТ*, а именно о запрете экстремизма как такового.

"Откуда это берётся? Очень часто за последние годы мы видели одну и ту же ситуацию: какой-нибудь деятель общественно-политический совершает нарушение, которое зафиксировано в Уголовном кодексе, а когда к нему приходят, он говорит о том, что он представитель ЛГБТ* и это травля его по гендерно-половому признаку. Что является абсолютной ложью. Вот насколько я понимаю — суть закона именно в этом", — пояснил наш собеседник.

Вместе с тем он подчеркнул, что подобная проблема характерна не только для ЛГБТ*, а прослеживалась уже на протяжении последних пятнадцати-двадцати лет. В пример политолог привёл историю с педофилом Дмитриевым, деятелем "Мемориала", когда разговор сразу пошёл не о его "странных наклонностях", а как о травле какого-то демократического деятеля.

Опять же, никому не запрещают слушать Фредди Меркьюри, Роба Хэлфорда или Элтона Джона. Речь идёт, по-моему, о совершенно понятных вещах. Политолог Армен Гаспарян

Напомним, сегодня стало известно о том, что Верховный суд удовлетворил исковые требования Минюста и признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией, запретив её деятельность на территории нашей страны. При этом судебное заседание проходило в закрытом формате из-за наличия в деле секретных материалов. А представители ответчика просто не явились.