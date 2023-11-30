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Сборная России поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА

30 ноября, 13:30

rfs / Михаил Шапаев

Сборная России поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола. Сейчас в активе команды 1498,84 балла. ФИФА учла состоявшийся в ноябре товарищеский матч со сборной Кубы.

На первом месте по-прежнему чемпионы мира — сборная Аргентины (1855,20 балла), на втором — Франция (1845,44), на третьем — Англия (1800,05).

Матч сборной России по футболу с Кубой внесут в Книгу рекордов РФ

Матч сборной России по футболу с Кубой внесут в Книгу рекордов РФ

В нынешнем месяце сборная России провела один товарищеский матч — с национальной командой Кубы. Игра состоялась 20 ноября в Волгограде. Российским футболистам удалось разгромить кубинскую сборную со счётом 8:0. В матче отличились: Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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