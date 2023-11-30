Неожиданное открытие учёных перевернуло представление о самой вкусной еде

Люди считают самыми вкусными те продукты, в которых поровну жиров и углеводов. А ещё оказалось, что высокая калорийность пищи не делает её аппетитнее. Такие выводы опубликованы в журнале Appetite исследователями из университета Бристоля.

В исследовании участвовали 224 человека. Задачей учёных было установить, что люди считают наиболее важным при выборе пищи: её калорийность, обработку или пропорции жиров и углеводов. Участников эксперимента разделили на три группы. Людям из первой предлагали выбрать между необработанной, обработанной по минимуму, переработанной и ультраобработанной пищей. К первому типу можно отнести фрукты с овощами, ко второму — грибы, к третьему — консервы, а к четвёртому — фастфуд и мороженое.

Второй группе был предложен выбор между жирными продуктами с большим содержанием углеводов и едой, где эти нутриенты содержались в равной степени. А третья часть испытуемых должна была выбрать наиболее аппетитную пищу среди низкокалорийной, умеренно калорийной, еды с повышенной калорийностью и высококалорийной. Исследователи показывали участникам эксперимента изображения блюд на экране и просили выбрать то, что кажется им наиболее аппетитным.

Выяснилось, что самой вкусной едой подопытным казалась та, где количество жиров и углеводов было одинаковым. Испытания первой группы показали неожиданный результат: ультраобработанные и переработанные продукты вовсе не заняли лидирующих позиций по выбору участников эксперимента. А исследования в третьей группе продемонстрировали, что высокая калорийность не является критерием при выборе блюда.

Авторы научной работы рассчитывают на то, что их труд будет полезен для разработки пищевых стратегий, которые, в свою очередь, окажутся эффективным способом борьбы с проблемой ожирения.