Глухая медсестра из Ярославля взяла кровь у четырёх детей одной иглой

Медсестру, которая брала кровь у детей использованной иглой, отстранили от работы в Ярославле. Она недавно поступила на работу после окончания колледжа. Хотя, как рассказали в Минздраве Ярославской области, молодой специалист прошла инструктаж по соблюдению техники безопасности и санитарных норм на рабочем месте.

"Действительно, данная ситуация подтверждается руководством медицинской организации. Молодой специалист поступила на работу в поликлинику недавно после обучения в медицинском колледже и получения аккредитации. В настоящее время она отстранена от работы с детьми", — говорится в комментарии ведомства, сообщили в РИА "Новости".

Четверо детей, которые сдавали анализы у этой медсестры, проходят обследование. В момент сдачи крови они были абсолютно здоровы. По словам матери одного из детей, которая и подняла панику постом в местном паблике, медсестра имеет нарушения слуха. Общаться с ней пришлось письменно. Женщина позвала врачей сразу после инцидента, которые и взяли с медработницы объяснения. Молодой специалист на упрёк ответила, что у неё просто закончились иглы.

В поликлинике же после скандала подчеркнули, что в лаборатории хватает одноразовых игл для забора крови. Сейчас проводится прокурорская проверка, которая оценит выполнение требований законодательства о здравоохранении.