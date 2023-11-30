Составлен топ-5 "проклятых" тату, которые всегда приносят разочарование

"Но ведь это же на всю жизнь!" — именно этой фразой очень часто и с сомнительным успехом пытаются отговорить человека, который вознамерился набить себе татуировку. Аргумент и в самом деле сомнительный: рисунок на теле можно свести при необходимости, но на это уйдёт время и придётся раскошелиться. Однако некоторые тату и правда лучше не делать. Чтобы предостеречь россиян от решения, о котором в будущем придётся пожалеть, тату-мастер Владимир Ермак поведал, какие именно рисунки чаще всего желают удалить его клиенты.

"За восемь лет в индустрии татуировок я провёл множество исследований и сформировал список из пяти тату, о которых жалеют чаще всего. На пятое место я поставил татуировку, рекомендованную партнёром. Это не редкость, когда люди делают тату, чтобы угодить другому человеку, но часто впоследствии они обнаруживают, что это был неправильный выбор", — поделился он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

На четвёртой строчке рейтинга разочарования находятся изображения, которые клиенты делают, повторяя за теми или иными знаменитостями. Увы, опыт мастера показывает, что это всегда заканчивается разочарованием.

На третьем месте — мини-татуировки, сделанные на пробу. А вторую строчку заняли поучительные или философские надписи и иероглифы, смысл которых теряет актуальность вместе с тем, как их носитель меняет свои принципы и мировоззрение, а сами они никуда не пропадают.

"Наконец, на первом месте у меня парные татуировки. Я называю их проклятием. Статистика подтверждает, что в большинстве случаев люди с парными татуировками прекращают общаться. Исключения есть, но они являются редкостью. Так что моя рекомендация всем: чтобы избежать переделки татуировок, делайте выбор осознанно, обдумывая все плюсы и минусы", — подвёл итог Ермак.