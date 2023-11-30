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30 ноября, 15:35

В Москве эвакуировали Институт фармации из-за разбившейся ампулы с бромом

Из Института фармации медуниверситета им. Сеченова в Москве эвакуировали 200 человек из-за разбившейся ампулы с бромом, сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, ампула с токсичным веществом, которое разъедает кожу и дыхательные пути, разбилась на кафедре фармацевтики в здании на проспекте Вернадского. Химическое вещество сотрудники ликвидировали абсорбентом, который сделал лаборант. Никто не пострадал.

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А ранее Лайф рассказывал, как жителей Уфы перепугали "кровавые лужи". Однако выяснилось, что они приобрели такой цвет из-за просыпанного красителя.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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