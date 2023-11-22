В МЧС объяснили происхождение кровавых луж в Уфе

Красные лужи, замеченные накануне на улицах микрорайона Черниковка в Уфе, появились по вине сотрудников местного предприятия, которые случайно просыпали краситель при разгрузке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"В МЧС Башкортостана поступила информация, что по улице Дмитрия Донского в Уфе в результате осадков в виде дождя произошло растекание красителя (предварительно, Родамин С — чаще всего применяется как цветная добавка для лекарств, пищевых продуктов, косметики, ткани). Вещество безвредное, не имеет запаха", — рассказали в ведомстве.