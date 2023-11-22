В МЧС объяснили происхождение кровавых луж в Уфе
МЧС: Красные лужи в Уфе образовались при разгрузке красителя рабочими
Красные лужи в Уфе. Обложка © ГУ МЧС РФ по Башкирии
Красные лужи, замеченные накануне на улицах микрорайона Черниковка в Уфе, появились по вине сотрудников местного предприятия, которые случайно просыпали краситель при разгрузке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
"В МЧС Башкортостана поступила информация, что по улице Дмитрия Донского в Уфе в результате осадков в виде дождя произошло растекание красителя (предварительно, Родамин С — чаще всего применяется как цветная добавка для лекарств, пищевых продуктов, косметики, ткани). Вещество безвредное, не имеет запаха", — рассказали в ведомстве.
В настоящее время устранением последствий занимаются 15 сотрудников предприятия, а также три единицы техники. На месте работают оперативная группа от Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан и управление гражданской защиты Орджоникидзевского района.
Ранее Лайф писал, что МЧС занимаются устранением последствий непогоды в российских регионах. Например, в Алтайском крае вырванное ветром дерево насквозь пробило пассажирский автобус, а в Новокузнецке огромная вывеска магазина рухнула на женщину. Также там тополь упал на машину и убил двух человек. Подробнее о последствиях удара стихии — в материале Лайфа.