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22 ноября, 07:46

В МЧС объяснили происхождение кровавых луж в Уфе

МЧС: Красные лужи в Уфе образовались при разгрузке красителя рабочими

<p>Красные лужи в Уфе. Обложка © ГУ МЧС РФ по Башкирии</p>

Красные лужи в Уфе. Обложка © ГУ МЧС РФ по Башкирии

Красные лужи, замеченные накануне на улицах микрорайона Черниковка в Уфе, появились по вине сотрудников местного предприятия, которые случайно просыпали краситель при разгрузке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"В МЧС Башкортостана поступила информация, что по улице Дмитрия Донского в Уфе в результате осадков в виде дождя произошло растекание красителя (предварительно, Родамин С чаще всего применяется как цветная добавка для лекарств, пищевых продуктов, косметики, ткани). Вещество безвредное, не имеет запаха", — рассказали в ведомстве.

В настоящее время устранением последствий занимаются 15 сотрудников предприятия, а также три единицы техники. На месте работают оперативная группа от Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан и управление гражданской защиты Орджоникидзевского района.

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Ранее Лайф писал, что МЧС занимаются устранением последствий непогоды в российских регионах. Например, в Алтайском крае вырванное ветром дерево насквозь пробило пассажирский автобус, а в Новокузнецке огромная вывеска магазина рухнула на женщину. Также там тополь упал на машину и убил двух человек. Подробнее о последствиях удара стихии — в материале Лайфа.

Ян Поланин
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