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22 ноября, 06:01

Ураганный ветер оставил без света 14 населённых пунктов в Красноярском крае

<p>Последствия ураганного ветра в Красноярском крае. Фото © t.me / <a href="https://t.me/newslablive/23696" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Newslab</a></p>

Последствия ураганного ветра в Красноярском крае. Фото © t.me / Newslab

Из-за ураганного ветра в Красноярском крае без света остались 14 населённых пунктов. ГУ МЧС по региону привлекло 150 специалистов и 64 единицы техники для устранения последствий удара стихии.

  • Последствия ураганного ветра в Красноярском крае. Фото © t.me / Newslab
    Последствия ураганного ветра в Красноярском крае. Фото © t.me / Newslab
  • Последствия ураганного ветра в Красноярском крае. Фото © t.me / Newslab
    Последствия ураганного ветра в Красноярском крае. Фото © t.me / Newslab
  • Последствия ураганного ветра в Красноярском крае. Фото © t.me / Newslab
    Последствия ураганного ветра в Красноярском крае. Фото © t.me / Newslab
  • Последствия ураганного ветра в Красноярском крае. Фото © t.me / Newslab
    Последствия ураганного ветра в Красноярском крае. Фото © t.me / Newslab
  • Последствия ураганного ветра в Красноярском крае. Фото © t.me / Newslab
    Последствия ураганного ветра в Красноярском крае. Фото © t.me / Newslab

Последствия ураганного ветра в Красноярском крае. Фото © t.me / Newslab

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"По состоянию на утро 22 ноября остаются отключёнными 14 населённых пунктов в пяти муниципальных образованиях (Ужурский, Партизанский, Уярский, Балахтинский, Нижнеингашский районы)", — рассказали в ведомстве.

Последствия урагана в Красноярском крае. Видео © Телеграм-канал "Красноярск №1"

При этом ещё 19 ноября из-за непогоды электроэнергии был лишён 161 населённый пункт. В тот день скорость ветра составила 25 метров в секунду. О пострадавших и погибших не сообщается. Сегодня, 22 ноября, скорость ветра составит до 15 метров в секунду.

Десятки тысяч сибиряков остались без электричества из-за сильнейшего шторма

Десятки тысяч сибиряков остались без электричества из-за сильнейшего шторма

Ранее Лайф писал о последствиях бушующего урагана в ряде регионов страны. Например, в Алтайском крае вырванное ветром дерево насквозь пробило пассажирский автобус, а в Новокузнецке огромная вывеска магазина рухнула на женщину. Также там тополь упал на машину и убил двух человек, мы публиковали видео падения огромного дерева. Подробнее о последствиях удара стихии — в материале Лайфа.

Ян Поланин
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