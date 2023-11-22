Ураганный ветер оставил без света 14 населённых пунктов в Красноярском крае

Из-за ураганного ветра в Красноярском крае без света остались 14 населённых пунктов. ГУ МЧС по региону привлекло 150 специалистов и 64 единицы техники для устранения последствий удара стихии.

При этом ещё 19 ноября из-за непогоды электроэнергии был лишён 161 населённый пункт. В тот день скорость ветра составила 25 метров в секунду. О пострадавших и погибших не сообщается. Сегодня, 22 ноября, скорость ветра составит до 15 метров в секунду.