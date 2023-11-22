Ураганный ветер оставил без света 14 населённых пунктов в Красноярском крае
Последствия ураганного ветра в Красноярском крае. Фото © t.me / Newslab
Из-за ураганного ветра в Красноярском крае без света остались 14 населённых пунктов. ГУ МЧС по региону привлекло 150 специалистов и 64 единицы техники для устранения последствий удара стихии.
"По состоянию на утро 22 ноября остаются отключёнными 14 населённых пунктов в пяти муниципальных образованиях (Ужурский, Партизанский, Уярский, Балахтинский, Нижнеингашский районы)", — рассказали в ведомстве.
Последствия урагана в Красноярском крае. Видео © Телеграм-канал "Красноярск №1"
При этом ещё 19 ноября из-за непогоды электроэнергии был лишён 161 населённый пункт. В тот день скорость ветра составила 25 метров в секунду. О пострадавших и погибших не сообщается. Сегодня, 22 ноября, скорость ветра составит до 15 метров в секунду.
Ранее Лайф писал о последствиях бушующего урагана в ряде регионов страны. Например, в Алтайском крае вырванное ветром дерево насквозь пробило пассажирский автобус, а в Новокузнецке огромная вывеска магазина рухнула на женщину. Также там тополь упал на машину и убил двух человек, мы публиковали видео падения огромного дерева. Подробнее о последствиях удара стихии — в материале Лайфа.